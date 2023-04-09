المدرب الجديد لإشبيلية يقرب بونو من الرحيل

2023-04-09 / 15:55
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هبة بريس : القسم الرياضي

بات الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى اشبيلية الإسباني قريبا من الرحيل عن الفريق الأندلسي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة بعد قدوم المدرب لويس مينديليبار.

واتخذ المدرب الجديد قرارا مفاجئا مباشرة بعد وصوله إلى إشبيلة، بعدما فضل الاعتماد على الصربي ماركو ديميتروفيتش كحارس أساسي لفريقه بدلا من ياسين بونو.

ووضع مدرب اشبيلية الجديد الثقة في الحارس الصربي ديميتروفيتش بدلا من ياسين بونو، بعدما سبق له أن أشرف على تدريبه في نادي إيبار قبل مواسم.

وظل بونو حبيس مقاعد البدلاء خلال المباراتين الأخيرتين لإشبيلية أمام قادش وسيلتا فيغو في الليجا، وهو ما يفسح المجال أمام رحيل حارس مرمى أسود الأطلس نحو وجهة جديدة الصيف القادم.

وسبق لياسين بونو أن رفض عرضا من بايرن ميونيخ شهر يناير الماضي، رغبة منه في البقاء مع اشبيلية لإنقاذ الفريق من الهبوط، بيد أن قدوم المدرب لويس مينديليبار قد يغير كل شيء.

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