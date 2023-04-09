“أملاح” يسجل أول أهدافه بقميص بلد الوليد

2023-04-09 / 15:30
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هبة بريس _ رياضة

ساهم الدولي المغربي سليم أملاح في نتيجة التعادل التي حققها فريقه بلد الوليد أمام ريال مايوركا، اليوم الأحد على أرضية ملعب نيوفو جوسي زورييلا، برسم الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح بلد الوليد باب التسجيل بهدف من توقيع كيكي بيريز في الدقيقة 33، قبل أن يعود مايوركا في النتيجة بهدفين سجلهما فيدات موريكي ومانويل مورلانيس في الدقيقتين 53 و55.

وبعد دقيقة واحدة من دخوله نجح البديل المغربي سليم أملاح في إدراك التعادل في الدقيقة 68 ، قبل أن يضيف زميله مونشو رودريغيز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 86، إلا أن مايوركا عاد بعدها للتعادل عن طريق فيدات موريتشي من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

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