بعد اعتدائه على لاعب فياريال فالفيردي مهدد بعقوبة قاسية

2023-04-09 / 13:48
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بات الأوروجوائي فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، مهددا بالتعرض لعقوبة رياضية قاسية، بسبب واقعة اشتباكه مع أليكس باينا، لاعب فياريال، عقب مباراة الفريقين، أمس السبت، ضمن الجولة 28 بالليجا.

وذكرت تقارير إسبانية أن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب المباراة، وقال النجم الأوروجوائي للاعب فياريال: “كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني”، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

واتهمت التقارير الإسبانية أليكس بينا بأنه قال لفالفيردي في مباراة الفريقين بكأس ملك إسبانيا يوم 19 يناير/كانون ثان الماضي: “ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد”.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، قد تمر واقعة فالفيردي دون عقوبة، لأن حكم المباراة لم يدون أي شيء في تقريره.

وأشارت إلى أن لجنة المسابقات لن تحقق في أي شيء يخص واقعة فالفيردي، إذا لم تكن هناك شكوى رسمية.

وأوضحت أنه في حالة تقديم فياريال أو أليكس باينا لشكوى رسمية ضد فالفيردي، سيحقق الاتحاد الإسباني في الواقعة، التي لا بد وأنها التقطت بواسطة الكاميرات الأمنية في الملعب.

وختمت: “في هذه الحالة، سيتعرض فالفيردي لإجراءات قانونية ولعقوبة رياضية قاسية جدا”.

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