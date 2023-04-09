زيلينسكي يشارك مسلمي القرم إفطار رمضان

2023-04-09 / 13:33
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هبة بريس _ وكالات

حضر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إفطارا رمضانيا مع جنود أوكرانيين من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وقال إن تحريرها أمر مهم من أجل تحقيق السلام.

وقال خلال مشاركته في مأدبة إفطار مع جنود أوكرانيين مسلمين من القرم، الجمعة، إن هذا الخيار ليس له بديل “سواء بالنسبة لأوكرانيا أو للعالم بأسره”.

وأضاف أن أوكرانيا ستستعيد شبه جزيرة القرم لأن روسيا ستخسر.

وشدد على أن شبه جزيرة القرم ستعود إلى أوكرانيا، فذلك ضروري “للنظام العالمي على أساس الاتفاقيات وميثاق الأمم المتحدة”.

وتابع: “سنعود إلى شبه جزيرة القرم، وبعد ذلك سيعود السلام، لأن المعتدي سيخسر. وسيعني انتصار أوكرانيا انتصار الحياة، حياة الأوكرانيين من جميع الأديان والأصول المختلفة”.

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