مهرجان العرس التقليدي 2023 بين فاس والرباط

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين غرفتي الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس وجهة الرباط – سلا – القنيطرة، تنظم الغرفتان مهرجان العرس التقليدي المغربي لسنة 2023، تحت شعار: “العرس التقليدي المغربي والصناعة التقليدية في خدمة التنمية المحلية وأحد مظاهر التنوع الثقافي والفني المغربي،” وذلك في الفترة من 10 إلى غاية 19 أبريل 2023 بساحة محج الرياض بمدينة الرباط.

تهدف هذه التظاهرة إلى تثمين الموروث الثقافي والحضاري والفني لبلادنا في مجال الصناعة التقليدية وإنعاش تسويق منتوجات الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية وتمكين الزائرين من الاطلاع على إبداعات الصانعات والصناع التقليديين الممثلين لحرف الأعراس ومختلف منتوجات الصناعة التقليدية.

يشارك في هذا المهرجان أكثر من 120 مشاركة ومشارك من جهتي الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس في حرف الخياطة التقليدية، الديكور المنزلي، مستلزمات البيت، الطرز، البلغة، الشربيل، المضمة، المنتوجات الفضية والنحاسية، الحلي، الزربية، الحنبل، التزيين بالورود، مواد التجميل الطبيعية، النكافة، تنشيط الحفلات…

تستضيف هذه التظاهرة ضيوف شرف ينتمون لدول الكاميرون و كينيا، وبوركينا فاسو وشخصيات وازنة على الصعيدين الوطني والإفريقي، مما سيساهم في تعميق روابط التعاون والشراكة والتبادل التجاري والحرفي بين المغرب ومختلف الدول الإفريقية .

يتضمن مهرجان العرس التقليدي المغربي حفلات موسيقية وفنية وعروض من العرس المغربي يمثل تقاليد مختلف المدن المشاركة.

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