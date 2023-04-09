الحبس لمحامية ” مزورة” كانت ترافع في محاكم البيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت إبتدائية عين السبع بالدار البيضاء ، في حق منتحلة صفة ” محامية ” بسنة حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 2000 درهم مع الإجبار في الأدنى وإرجاع المحجوز لمن له الحق، وقبول الدعوى المدنية شكلا والحكم للمطالبة بالحق المدني بتعويض قدره 101 درهم.

و تعود فصول هذه القضية، الى السادس من شهر مارس الماضي، حينما اوقفت المصالح الأمنية بالدار البيضاء، سيدة في الاربعينيات من عمرها انتحلت صفة “محامية” وهي في حالة تلبس، كانت ترافع في قضية داخل المحكمة قبل أن يتعرف عليها أحد المحامين بنفس الهيئة، بعدما شاهدها في وقت سابق تشتغل كاتبة لدى محامي، مما جعله يبلغ النيابة العامة التي أمرت بإعتقالها والتحقيق معها .

المحامية ” المزورة ” كانت تتعامل مع ملفات وقضايا باسم مزور، ولها سوابق في انتحال صفة ” محامية “، إذ تم اعتقالها سابقا بسيدي بنور بنفس التهمة وقضت عقوبة حبسية، لتغادر السجن، وتعود للمرافعة من جديد في الجلسات بالبدلة الرسمية للمحامين، قبل اكتشاف هويتها الحقيقية وارجاعها السجن .

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