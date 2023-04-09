الحبس لمحامية ” مزورة” كانت ترافع في محاكم البيضاء
قضت إبتدائية عين السبع بالدار البيضاء ، في حق منتحلة صفة ” محامية ” بسنة حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 2000 درهم مع الإجبار في الأدنى وإرجاع المحجوز لمن له الحق، وقبول الدعوى المدنية شكلا والحكم للمطالبة بالحق المدني بتعويض قدره 101 درهم.
و تعود فصول هذه القضية، الى السادس من شهر مارس الماضي، حينما اوقفت المصالح الأمنية بالدار البيضاء، سيدة في الاربعينيات من عمرها انتحلت صفة “محامية” وهي في حالة تلبس، كانت ترافع في قضية داخل المحكمة قبل أن يتعرف عليها أحد المحامين بنفس الهيئة، بعدما شاهدها في وقت سابق تشتغل كاتبة لدى محامي، مما جعله يبلغ النيابة العامة التي أمرت بإعتقالها والتحقيق معها .
المحامية ” المزورة ” كانت تتعامل مع ملفات وقضايا باسم مزور، ولها سوابق في انتحال صفة ” محامية “، إذ تم اعتقالها سابقا بسيدي بنور بنفس التهمة وقضت عقوبة حبسية، لتغادر السجن، وتعود للمرافعة من جديد في الجلسات بالبدلة الرسمية للمحامين، قبل اكتشاف هويتها الحقيقية وارجاعها السجن .
12 تعليقات
ياستاذة أين ذهب القسم الذي أديته على مهنتك ؟؟؟ لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل من سولت له نفسه بتزوير أوراق اوسندات او بوضع الامضاءات اوزيادة كلمات او وضع اسماءاو صور اشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد لمدة طويلة..
ما دولة ما والو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزوير ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور او قول الزور.
من دوافع التزوير هو تحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة المنتفعين من ذالك سواء كان شخصا أو مؤسسة فإن الغرض يكون واحد هو الانتفاع التزوير او الاستيلاء على حقوق ليست من صميم حقهم باستخدام وسيلة التزوير اللهم ابعد ما عنهم كما بعدت السماء عن الارض..
كل مايبنى على الباطل فهو باطل..اللهم لطفك وسترك يآرب..
ومن صور التزوير التي تعاني منها مجتمعنا المغربي ( التزوير في المخططات السكنية والتجارية والتوقيع والامضاءات وحتى شهواد مدرسية والازرق الرسمية والوثائق وووووو وووووووو وغيرها من صور التزوير حدث ولا حرج) لهذا يجب على الحكومة وضع حدا لهذه الظاهرة اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء..
تعبر جريمة انتحال الوظائف او الألقاب استعمالها بدون حق ، فيعاقب عليها القانون وتطبيق عليه الحكم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على العدالة ان تقول كلملتها في حق المحامين المزورين وإن تشدد الحكم عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن سولت لهم نفسهم بفعل مثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء..
ندعوا كافة المواطنين والمواطنات أن تأخذ الحيطة والحذر من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي البلاد بهذه الأعمال الشيطانية اللااخلاقية ا(التزوير وانتحال الوظائف) وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
بالفعل رفعت الجلسة ومحاكمتها باشد عقوبة ممكنة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة حتى تكون عبرة لغيرها لمن يتعدى حدود آلله.
حرص المسؤولين ببلادنا على ضرورة مضاعفة الجهود في اتجاه التزوير والتصدي له لمن سولت نفسه العبث بالقانون وذالك انزال أقصى عقوبة ممكنة على الفرد والمجتمع بصفة عامة.