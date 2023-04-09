‘باروخ بن الصراف” العالم اليهودي المغربي الحاصل على جائزة نوبل في علم المناعة

2023-04-09 / 12:00
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعتبر العالم ‘باروخ بن الصراف” من أصول اليهود المغاربه ، حائز على جائزة نوبل في الطب عام 1980 من أجل “اكتشاف جينات معقد التوافق النسيجي الكبير” وهي جزيئات ترميز على سطح الخلية مهمة لتمييز الجهاز المناعي بين “الذات والاذات”. وهو شقيق الفيلسوف بول بن الصراف.

ولد في كاراكاس من والدين يهوديين مغربيين، والده من مدينة تطوان بالمغرب،كان تاجرا، وهاجر مع أسرته سنة 1925 إلى فرنسا وهو في الخامسة من العمر، فنشأ في باريس. وانتقل في شبابه إلى نيويورك لدراسـة الطب. توصل في أبحاثه مع زملاؤه إلى أن مدى توافق الأنسجة في زرع الأعضاء يعود لأسباب جينية.

وبفضل هذه الأبحاث فإنه قبل إجراء أي عملية زرع لابد من تحديد أولا مدى توافق المريض مع أنسجة الشخص المتبرع.

‘باروخ بن الصراف”

باروخ بن الصراف ازداد في 29 أكتوبر 1920 وتوفي في اكتوبر سنة 2011 بمدينة بوسطن الأمريكية ،عن عمر ناهز 90 سنة.

كان قيد حياته عضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وأكاديمية العلوم العالمية، باعتباره عالم وظائف الأعضاء، وعالم مناعة، وعالم أحياء، وطبيب، وأستاذ جامعي .

ومن الجوائز التي حصل عليها باروخ بن الصراف ( الدكتوراة الفخرية من جامعة هارفارد (1992)
قلادة العلوم الوطنية (1990)
الدكتوراة الفخرية من جامعة كولومبيا (1985)
جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء (1980)
زمالة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

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