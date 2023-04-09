مظاهرات في العديد من المدن احتجاجا على “الغلاء”
احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، رفضا لموجة ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية التي يشهدها المغرب منذ شهور.
ودعت مؤخرا “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى هذه الاحتجاجات، وقالت إن “الغلاء غير المسبوق الذي يكتوي بلهيبه جميع المغاربة هو نتيجة السياسات المعادية لمصالح الشعب والوطن التي طالما نبهت لخطورتها سائر القوى التقدمية بالبلاد”.
وتفاعلت مع دعوات الاحتجاج تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية، من بينها الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي وفيدرالية اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف.
وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعية، دعا المحتجون السلطات، إلى ضرورة اعتماد إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات
وحسب الصفحة الرسمية للجبهة فهذه هي المدن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية
16 تعليقات
فعلا تقهرنا بهاد الغلاء فجميع المنتوجات وخصوصا الاساسيات.
وطبعا الدولة ممسوقاش لينا
يجب محاسبة صاحب مشروع مخطط الاخضر
راءي انا كضحية من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين
كتقولوا الغلاء والمتاجر عامرة والأسواق عامرة ولعيالات كيتقداو والمتاجر الكبرى فيها زحام بل مقابلة نتاع الكرة الأوراق تباعت عن آخرها ويثمن مرتفع…. الحلاوي والسفوف….. في كل دار… وحتى قرب رمضان يسالي عاد فقتو……. وحتى يلا كان الغلاء…….. صافي ولفناه
الحكومة المغربية الحالية تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى
الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، ونحن ندعم هذه الجهود بشكل كامل
الاحتجاجات عمرهم ماكانو حل حيت كانشوفو غير حدا رجلينا نشوفو شوية بعيد غنفهمو بلي تيارات اليسارية لي كتشارجي فيكم حيت هما فشلو خصهم افشلو كلشي
اودي والله ايلا غير عزيز عليكم تصعبوها باغين غير تنوضو الصداع او الفتنة في البلاد راه هاذو لي خارجين اليوم كيغوتو والله مامسوقين لينا حنا المواطنين هاذو بغاو الشوهة او الصداع ينوض
الصراحة الوضع بالمغرب اصبح لا يطاق غلاء وفقر وبطالة وغياب للتنمية كتلقى واحد خدام فالاسرة وبصالير دون المستوى وهاز معاه باقي افراد الاسرة لا توجد اي دولة بالعالم حتى الافريقية منها تعاني من الغلاء كالمغرب والدليل الافارقة يستطيعون شراء المنتجات اللفلاحية المغربية المصدرة اليهم بينما المغربي يعجز عن دلك
الامور واضحة الشعب في واد والحكومة في واد…..!!!!!!!والمتضرر الكبير صورة المملكه التي انخدشت جراء التسيير العشوائي
بلد يحيط به البحر من كل جانب ومع دلك الحوت لمن استطاع اليه سبيلا بلد يعم افريقيا و شعبه يعاني غلاء الخضر والفواكه المغرب داهب بسرعة الضوء نحو الحائط
لا استبعد ان يصبح المغرب في المستقبل بلد طوابير وما نراه يوميا في شوارعنا من الاف الفقراء والمتسولين والمشردين يندى له الجبين في بلد يصدر الاغدية لافريقيا وشعبه يموت جوعا بلد يدمج الافارقة وشعبه يموت بالبحار
الدولة تخلت عن الشعب وباعت البلد للاجانب اوربا من جهو واسرائيل من جهة والافارقة من جهة ولوبي الاقطاعيين الاجانب من جهة والسياسيين المغاربة من جهة الكل تكالب على هدا الشعب والوطن
لقد اصبح الوضع بالمغرب محط سخرية في الصفحات الجزائرية والتونسية …..
البلاد غادية فالخسران أحمادي
الغلاء و الزيادة في الأسعار و الأجور الزهيدة
الفقير الله يعونوا مع هاد المسؤولين الخير موجود و التسير شخبط لخبيط
كم احتقر ذباب اخناتوش الذي ازكمت رائحته الانوف، يصفق لمن احرق نبات المغرب و باع ارضه الاجانب وازعل الاسعار تفووووو