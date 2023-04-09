شرطة نيويورك تقيم مأدبة إفطار ضخمة للمسلمين

هبة بريس

شارك عناصر الشرطة المسلمين في مدينة نيويورك الجالية الإسلامية في إفطار رمضاني.

وأقامت مأدبة الإفطار جمعية الشرطيين المسلمين في نيويورك، في مبنى شرطة المدينة، حضرتها الأسر المسلمة ودبلوماسيو الدول الإسلامية.

وبعد عزف النشيد الوطني الأميركي، قرأ نائب رئيس جمعية الشرطيين، علي حمود أوغلو آيات من القرآن الكريم.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الجمعية عادل رانا، هنأ المسلمين بشهر رمضان، وأكد على تعزيز روابط الصلة بين شرطة نيويورك والمسلمين في المدينة.

وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 800 ألف إلى مليون مسلم يعيشون في نيويورك.

ووفقًا لتقرير صدر عام 2017 عن مكتب رئيس البلدية لشؤون المهاجرين، يوجد أكثر من 285 مسجدًا ومركزًا إسلاميًا في مدينة نيويورك.

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