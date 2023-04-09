ألمانيا.. سكان هامبورغ يفرون من سحابة دخان سام

هبة بريس

حذرت الشرطة في مدينة هامبورج الألمانية السكان اليوم الأحد من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد حريق بمنشأة تخزين.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع، وفقا لما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت السلطات إن الحريق وقع في مدينة روتنبورغ سورت، التي تشتهر بكثرة مصانع النبيذ والخمور ، وأن سحابة الدخان كانت تتحرك في اتجاه وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن السماء أظلمت نتيجة لذلك، لافتا إلى أن أحوال الطقس جعلت من الصعب تحديد كمية الدخان وكمية السحب.

وقال المتحدث إن الشرطة وسلطات الإطفاء تقوم حاليا بتقييم الوضع.

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