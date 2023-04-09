نجم ريال مدريد يعتدي بوحشية على لاعب فياريال خارج الملعب

هبة بريس _ رياضة

اعتدى نجم ريال مدريد الإسباني، اللاعب الأوروغوياني فيدي فالفيردي، بوحشية، على لاعب فياريال أليكس باينا، بعد انتهاء المباراة بين الفريقين بغوص فياريال.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن فالفيردي ترصّد لباينا خارج الملعب، وانتظره عند حافلة فريقه، وعند اقترابه باغته بتسديد عدة لكمات على وجهه بطريقة وحشية.

ورصدت عدسات الصحفيين انتفاخ وجه باينا جراء اللكمات التي تلقاها من نجم ريال مدريد.

وحضر عناصر الشرطة إلى مكان الاعتداء، فيما قال مسؤولو فياريال إنهم يملكون تسجيلا مصورا بالحادثة، وسيتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية.

وبحسب مواقع إسبانية، فإن فالفيردي أراد الانتقام من باينا، متهما الأخير بأنه وجه له إهانات في مباراة الفريقين بكأس الملك في كانون ثاني/ يناير الماضي.

وقال فالفيردي إن باينا قال له في تلك المباراة: “ابكِ الآن، لأن طفلك لن يولد”، في إشارة إلى المشاكل الصحية التي عانى منها جنين فالفيردي من شريكته الإعلامية مينا بونينو، إلا أن الأخيرة نجحت بتجاوزها دون إجهاض

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