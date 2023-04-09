طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق الغربية المجاورة لهما، وشياظمة، وشمال الأقاليم الجنوبية.
كما سيلاحظ تشكل ضباب محلي على السواحل الوسطى، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد، وستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 4و10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، ومابين 16و21 درجة بوسط وجنوب البلاد، وستكون ما بين 10و 15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الاطلسي.
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10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
المحاصيل الزراعية في حاجة إلى الأمطار لإعادة نشاطها ونموها نتمنى ان تمطر السماء علينا..
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ…
كل الخير عند الله موجود فقط يجب ان نتفاءل..
قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ….
الإكثار من الدعاء والاستغفار..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انزل علينا من السماء رزقا يارب العالمين..
لولا الماء لمات النبات والانسان والحيوان وكل شىء :« وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ »..
«اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.»
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..