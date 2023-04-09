طقس اجواء امطار
الصورة تعبيرية

طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار

2023-04-09 / 09:00
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق الغربية المجاورة لهما، وشياظمة، وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل ضباب محلي على السواحل الوسطى، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد، وستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 4و10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، ومابين 16و21 درجة بوسط وجنوب البلاد، وستكون ما بين 10و 15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الاطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات…الغلاء يخرج جمعويين وحقوقيين وسياسيين للاحتجاج

سطات…الغلاء يخرج جمعويين وحقوقيين وسياسيين للاحتجاج

2023-04-09 / 00:23
Photo of عامل مكناس يفتتح معرض للمنتجات المجالية.

عامل مكناس يفتتح معرض للمنتجات المجالية.

2023-04-08 / 22:35
Photo of انقاذ 69 مهاجرا سريا ابحروا من سواحل الريف

انقاذ 69 مهاجرا سريا ابحروا من سواحل الريف

2023-04-08 / 21:59
Photo of توقيف شخص يشتبه تورطه في قــ..ـتل امرأة وإخفاء جثــ..ـتها في ثلاجة بالبيضاء

توقيف شخص يشتبه تورطه في قــ..ـتل امرأة وإخفاء جثــ..ـتها…

2023-04-08 / 20:22
Photo of مارس الجنس على ضحاياه بعد التخدير ..ادانة راقي بالسجن 8 سنوات بطنجة

مارس الجنس على ضحاياه بعد التخدير ..ادانة راقي بالسجن…

2023-04-08 / 19:46
Photo of برلمانية تسائل وزير الصناعة حول أسباب عودة استعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية

برلمانية تسائل وزير الصناعة حول أسباب عودة استعمال الأكياس…

2023-04-08 / 17:43
Photo of توقيف مروج للكيف وطابا بطنجة

توقيف مروج للكيف وطابا بطنجة

2023-04-08 / 16:39
Photo of خليل الهاشمي الإدريسي مدير “لاماب” في ذمة الله

خليل الهاشمي الإدريسي مدير “لاماب” في ذمة الله

2023-04-08 / 14:55
Photo of تارودانت: سقوط “دركيين” متهمين بتلقي ” رشوة “

تارودانت: سقوط “دركيين” متهمين بتلقي ” رشوة “

2023-04-08 / 14:25
Photo of إدارة ENCG بسطات تنعي طالبها والأمن يواصل التحقيقات

إدارة ENCG بسطات تنعي طالبها والأمن يواصل التحقيقات

2023-04-08 / 14:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق