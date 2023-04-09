طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق الغربية المجاورة لهما، وشياظمة، وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل ضباب محلي على السواحل الوسطى، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد، وستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 4و10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، ومابين 16و21 درجة بوسط وجنوب البلاد، وستكون ما بين 10و 15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الاطلسي.

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