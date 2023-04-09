سطات…الغلاء يخرج جمعويين وحقوقيين وسياسيين للاحتجاج
محمد منفلوطي_ هبة بريس
في وقفة احتجاجية قبالة القصبة الاسماعيلية بسطات، ووسط تعزيزات أمنية كبيرة، صدحت حناجر العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية في محطة نضالية نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية بسطات احتجاجا على الغلاء المهول وغير المسبوق للأسعار، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة.
“محمد الصدقاوي”، المنسق المحلي للجبهة الاجتماعية المغربية، أكد في تصريح لميكروفون هبة بريس، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تنفيذا للبرنامج الوطني للتنديد بما وصفته بـ”الغلاء الفاحش” في الأسواق الوطنية، وتدني الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، والهجوم على المكتسبات والحريات العامة.
وأضاف الصدقاوي أن الأشكال الاحتجاجية والشعارات التي رفعت خلال هذه الوقفة هي تعبير عن الغضب الاجتماعي المتزايد للمواطنين جراء الزيادات الصاروخية التي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية داعيا الحكومة الحالية إلى تبني مقاربة شمولية تروم التدخل بحزم وقوة لمعالجة الوضع، لاسيما وأن دائرة الفقر في تزايد مقلق لاسيما بعد الجائحة.
كما ندد الصدقاوي بتدني الخدمات الاجتماعية بمدينة سطات سواء على مستوى الصحة أو المرافق العمومية والنظافة والانارة العمومية، داعيا الحكومة إلى تبني مقاربة شمولية لمعالجة كافة الاشكالات المطروحة.
13 تعليقات
ما دام محكومة يسيرها إمبراطور المحروقات لا يمكن له ان يتخذ الإجراءات التي تمس جيبه ومدخوله. والاجراءات سهلة جدا جدا جدا تشغيل لاسمير لكي يكرر النفط عندنا ولا تستورده مكرر لانه باهض الثمن ثم على المحكومة التي صرفت خمس مليار درهم لحد الان كدعم لارباب النقل دون نتيجة ملموسة ان تسقف اثمان المحروقات وتلغي TIC وتنقص من TVA وتلزم شركات المحروقات بأن لا تتعدى ارباحهم ١٠% وتوقف التصدير وكذلك تناسب اخننوش عن ما صرفه في برنامج المغرب الأخضر طيلة ١٥ سنة لان لم نصل لاي اكتفاء لا في القطاني ولا الفواكه ولا الحبوب ولا الخضروات ولا اللحوم الحمراء ولا البيضاء ولا البيض.
ما دام محكومة يسيرها إمبراطور المحروقات لا يمكن له ان يتخذ الإجراءات التي تمس جيبه ومدخوله. والاجراءات سهلة جدا جدا جدا تشغيل لاسمير لكي يكرر النفط عندنا ولا تستورده مكرر لانه باهض الثمن ثم على المحكومة التي صرفت خمس مليار درهم لحد الان كدعم لارباب النقل دون نتيجة ملموسة ان تسقف اثمان المحروقات وتلغي TIC وتنقص من TVA وتلزم شركات المحروقات بأن لا تتعدى ارباحهم ١٠% وتوقف التصدير
اخنوش كايعاود لشعب المغربي التربية و بمباركة اللي وصلو لهاد المنصب في الانتخابات اخنوش كان حاقد على الشعب ملي قاطع شركاته وهاهو اليوم جاتو الفرصة باش يمرمرد بهم الأرض وينتقم منهم أشد انتقام
الأسعار مرتفعة في جميع العالم. في امريكا الكراء والعقار والمواد الغذاءية.ارتفعت قيمتها 3 أضعاف في ظرف 3سنوات. في الوقت الذي جمدت فيه الأجور. مشكل الأسعار عالمي .مرتبط بالراسمالية. عدم وجود قطب اشتراكي دولي منافس.يجعل الراسمالية تسيطر.وتفصح عن وجهها القبيح.اتحاه الطبقة العاملة. وتجهز على حقوق العمال بالتدريج.التغطية الصحية والتقاعد. والعطل و الحد الادنى للاجور . سوف تصبح من الماضي. هذا يحدث بالدول الكبرى.فما بالك بالدول الصغيرة كالمغرب
أريد أن أنبه إلى سبب آخر في فشل مخطط المغرب الأخضر. فالمواطن عموما دو عقلية سلبية له دور في ما وقع وبالتالي يحصد لنفسه النتائج. إد كما هو معروف تم توزيع أراضي سلالية على دوي الحقوق في جميع مناطق المغرب قصد استصلاحها فلاحيا بعدما تم تجهيزها إلا أن أغلب المستفيدين قاموا ببيعها أو إهمالها دون نتيجة تذكر فطمع المواطن في بضعة ملايين مقابل أرض لا تقدر بثمن هو أيضا من الأسباب التي اوصلتنا إلى ما وصلنا إليه.
عطا الله الطرق باش نعبروا او نهضروا على الاراء ديالنا فين خليتوا المعارضة اولا غير بغيتوا ديروا الفتنة او تشفيو فينا العديان
شكون دبا لكيحتج هما دوك لبغاو اجبدوا الصداع اما راه كلشي باين غير بغيتوا تجبدوا الفتنة
راه باين او واضح شكون من وراء هاد الاحتجاج ماشي المواطنين هادوا اعداء السوء باغيين غير اديروا الفتنة
لا حول ولا قوة الا بالله واش هادي هي المواطنة هادشي كيبين بلي نتوما مواعيينش دبا غادي تشفيو فينا غير العديان
السردين 20 درهم
البطاطس ١١ دراهم
الفلفل الأخضر 18 درهم
الطماطم من 6 إلى 12 حسب البورصة
الغنمي 90درهم
البقر 85 درهم
حكومة اغراس اغراس ، من الاخر خاص جلالة الملك يتدخل راه الأمن الغدائي ولينا مهددين فيه واش لي خدام بالسميك وعندو عائلة يمشي اش يدير ، حذاري راه ايام السيبة غادي ترجع للمغرب راه هد الاستهتار ديال حكومة الويل غادي تدخلنا فشي حائط
الفصل 19
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها،
منظمين هاد المظاهرة كان خاصهم يقولو للمغاربة راه المنتخب غادي يدوز من هنا. أو شي لاعب جالس فالقهوة أجيو تشوفوه..و الله كون جمعو العدد كبير.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
بعض التعاليق تدل على الجهل أنا نموت باش اسم بلادي يكون مزيان كاين شي شوهة اكثر منهذا لا حول ولا قوه الا بالله