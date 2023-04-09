سطات…الغلاء يخرج جمعويين وحقوقيين وسياسيين للاحتجاج

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في وقفة احتجاجية قبالة القصبة الاسماعيلية بسطات، ووسط تعزيزات أمنية كبيرة، صدحت حناجر العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية في محطة نضالية نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية بسطات احتجاجا على الغلاء المهول وغير المسبوق للأسعار، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة.

“محمد الصدقاوي”، المنسق المحلي للجبهة الاجتماعية المغربية، أكد في تصريح لميكروفون هبة بريس، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تنفيذا للبرنامج الوطني للتنديد بما وصفته بـ”الغلاء الفاحش” في الأسواق الوطنية، وتدني الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، والهجوم على المكتسبات والحريات العامة.

وأضاف الصدقاوي أن الأشكال الاحتجاجية والشعارات التي رفعت خلال هذه الوقفة هي تعبير عن الغضب الاجتماعي المتزايد للمواطنين جراء الزيادات الصاروخية التي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية داعيا الحكومة الحالية إلى تبني مقاربة شمولية تروم التدخل بحزم وقوة لمعالجة الوضع، لاسيما وأن دائرة الفقر في تزايد مقلق لاسيما بعد الجائحة.

كما ندد الصدقاوي بتدني الخدمات الاجتماعية بمدينة سطات سواء على مستوى الصحة أو المرافق العمومية والنظافة والانارة العمومية، داعيا الحكومة إلى تبني مقاربة شمولية لمعالجة كافة الاشكالات المطروحة.

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