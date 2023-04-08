لبنان يبدي استعداده للتعاون مع “يونيفيل” لعودة الهدوء والاستقرار

2023-04-08 / 23:28
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هبة بريس - و م ع

أبدى لبنان استعداده للتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرا من نوايا إسرائيل التصعيدة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجددت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم السبت 8 أبريل على موقع “تويتر”، عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، لمتابعة آخر تطورات الأوضاع في الجنوب، تأكيد احترام لبنان الكامل والتزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على حرص لبنان على الهدوء والاستقرار في جنوب البلاد.

وأوضحت أن ذلك يأتي بناء على المشاورات والاتصالات السياسة المحلية والدولية التي تم إجراؤها، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وكانت قوات (يونيفيل) بلبنان قد أصدرت أمس بيانا بشأن التصعيد بين لبنان وإسرائيل، حيث حثت جميع الأطراف على الوقف الفوري لجميع اعمال التصعيد عبر” الخط الأزرق”.

وأكدت أن رئيس بعثة يونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال مع السلطات على جانبي “الخط الأزرق”، موضحة أن الجانبين اللبناني والاسرائيلي قالا إنهما لا يريدان الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف في وقت مبكر من أول أمس جنوب مدينة صور في الجنوب اللبناني دون وقوع إصابات باستثناء خسائر مادية في أعقاب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان يوم الخميس باتجاه شمال إسرائيل

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