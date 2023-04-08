كاهن هندوسي يدعو للاستيلاء على الكعبة وغزو مكة

هبة بريس - وكالات

اجتاحت موجة من الغضب والاستنكار صفحات مواقع التواصل الاجتماعي العربية والإسلامية احتجاجا على دعوة كاهن هندي متطرف أتباعه غزو مكة المكرمة والاستيلاء على الكعبة المشرفة، مدعيا أنها أقيمت على أنقاض معبد هندوسي.

ولم يكتف الكاهن المتطرف ياتي ساراسواتي بتلك المزاعم، بل حرض على الإسلام ووصفه بـ”السرطان”، مؤكدا ان هذا هو الوقت المناسب لتوحيد العالم ضد هذا الدين.

وقال الكاهن المتطرف: “علينا أن نستولي على الكعبة في مكة لأنها مصدر القوة للمسلمين” كما زعم أنه في مكة “يسري نهر الإله مهاديف تحت اسم مياه زمزم”، وأن ماء زمزم “هو في الواقع نهر الجانج المقدس بالنسبة للهندوس”.

وذكر أنه إذا فشل الهندوس في “السيطرة على مكة، فإنه لن تكون هناك قوة في العالم بإمكانها أن تضعف الإسلام”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0