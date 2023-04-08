عامل مكناس يفتتح معرض للمنتجات المجالية.

2023-04-08 / 22:35
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ع محياوي _ هبة بريس

افتتح، مساء اليوم السبت بمدينة مكناس المعرض الجهوي للمنتجات المجالية، المنظم تحت شعار “تثمين المنتجات المجالية رافعة أساسية لإدماج الشباب في القطاع الفلاحي”.

ويهدف هذا الموعد الاقتصادي، الذي عرف افتتاحه حضور عامل إقليم مكناس، السيد عبد الغني الصبار ، والمدير العام للإستشارة الفلاحية و رئيس جماعة مكناس ” جواد باحجي ” ، والمدير الجهوي للفلاحة بجهة فاس مكناس، وفاعلين في المجال الفلاحي بالجهة وممثلي المصالح الخارجية، إلى تعزيز تطوير قطاع المنتجات المجالية، والمساعدة على تثمين وتحسين الجودة.

كما يتوخى المعرض الذي يعرف مشاركة 20 تعاونية في المجال الفلاحي، و الذي ينظم من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات ،عمالة مكناس و جماعة مكناس، تبادل الخبرات مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، للاطلاع على المستجدات المتعلقة بقطاع المنتجات .

و في تصريح له ل ” هبة بريس ” قال ” جواد باحجي” المدير العام للإستشارة الفلاحية ورئيس جماعة مكناس أن محاوره هذا المعرض تنصب حول دور تثمين المنتجات المجالية في خلق فرص الشغل للشباب، والكيفية التي يمكن من خلالها للتنظيمات المهنية أن تطور عملها لتصبح مقاولات اقتصادية توفر امكانيات لتشغيل هذه الفئة.

ويتضمن برنامج المعرض تنظيم أنشطة علمية تتطرق لمواضيع “إنتاج وتثمين المنتجات المجالية”، و”تسويق المنتجات المجالية والسياحة التضامنية”، و”المنتجات المجالية والشراكة والتشغيل الذاتي

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