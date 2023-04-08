جائزة الحسن الثاني للتنس.. ديمولينير وفافاسوري يتوجان بلقب الزوجي

هبة بريس - و م ع

توج البرازيلي مارسيلو ديمولينير والإيطالي أندريا فافاسوري، اليوم السبت 8 أبريل، بلقب الزوجي برسم الدورة 37 لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، المنظمة، تحت الرعاية للملك محمد السادس، بملاعب النادي الملكي للتنس بمراكش.

وجاء تتويج ديمولينير وفافاسوري بلقب الزوجي في منافسات هذا الدوري الدولي، عقب فوزهما في المباراة النهائية على الزوجي المتكون من النمساويين ألكسندر إرلر ولوكاس ميدلر، بمجموعتين لواحدة (6-3) و(4-6)، ثم (12-10).

وكان ديمولينير وفافاسوري قد بلغا المباراة النهائية، أمس الجمعة، على حساب الزوجي المتكون من الهولندي ساندر أرندس والباكستاني عصام الحق قريشي ب(7-6)، (6-3).

أما النمساويان إرلر وميدلر فبلغا الدور ذاته، عقب فوزهما على الزوجي المتكون من الأمريكي ماكسيم كريسي والفرنسي ألبانو أوليفيتي ب(6-2) و(7- 6).

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للتنس، بتنسيق مع النادي الملكي للتنس بمراكش، وتعد الوحيدة من هذا المستوى على صعيد القارة الإفريقية، تندرج ضمن الدوري الدولي لرابطة محترفي هذه اللعبة سلسة 250 نقطة.

وتتميز الدورة الــ 37 لهذه الجائزة بمشاركة عدد من ألمع اللاعبين الدوليين من 21 بلدا، حوالي 20 منهم من بين أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي.

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