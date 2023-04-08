إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

هبة بريس - وكالات

قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت، إن ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الجولان، وإن أحدها عبر إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسقط في أرض مفتوحة.

وأوضح الجيش الإٍسرائيلي في بيان أنه “تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان”.

وأضاف البيان: “لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة”.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي فعّل صفارات الإنذار في جنوب هضبة الجولان.

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