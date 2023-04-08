إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

2023-04-08 / 22:06
0
هبة بريس - وكالات

قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت، إن ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الجولان، وإن أحدها عبر إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسقط في أرض مفتوحة.

وأوضح الجيش الإٍسرائيلي في بيان أنه “تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان”.

وأضاف البيان: “لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة”.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي فعّل صفارات الإنذار في جنوب هضبة الجولان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لبنان يبدي استعداده للتعاون مع “يونيفيل” لعودة الهدوء والاستقرار

لبنان يبدي استعداده للتعاون مع “يونيفيل” لعودة الهدوء والاستقرار

2023-04-08 / 23:28
Photo of كاهن هندوسي يدعو للاستيلاء على الكعبة وغزو مكة

كاهن هندوسي يدعو للاستيلاء على الكعبة وغزو مكة

2023-04-08 / 23:05
Photo of الصيدليات التونسية تعاني من نفاذ نحو 300 دواء

الصيدليات التونسية تعاني من نفاذ نحو 300 دواء

2023-04-08 / 20:50
Photo of مصـ..ـرع أربعة مهاجرين وفقدان 23 في حادثي غرق قبالة سواحل تونس

مصـ..ـرع أربعة مهاجرين وفقدان 23 في حادثي غرق قبالة…

2023-04-08 / 19:27
Photo of الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ موجهة لاسرائيل

الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ موجهة لاسرائيل

2023-04-08 / 17:13
Photo of إيران.. بدء استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد غير الملتزمات بالحجاب

إيران.. بدء استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد غير…

2023-04-08 / 15:24
Photo of أمهلته 48 ساعة.. تشاد تعلن السفير الألماني “شخصا غير مرغوب فيه”

أمهلته 48 ساعة.. تشاد تعلن السفير الألماني “شخصا غير…

2023-04-08 / 13:48
Photo of فرنسا.. شاب مكتئب يدخل مخفرًا ويخرج مرتديا زي الشرطة ومسلحا

فرنسا.. شاب مكتئب يدخل مخفرًا ويخرج مرتديا زي الشرطة…

2023-04-08 / 13:21
Photo of فرنسا.. السجن 30 عاما لامرأة قتلت “زوجتها”

فرنسا.. السجن 30 عاما لامرأة قتلت “زوجتها”

2023-04-08 / 11:35
Photo of المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليونا من المصلين في النصف الأول من رمضان

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليونا من المصلين…

2023-04-08 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق