الصيدليات التونسية تعاني من نفاذ نحو 300 دواء

2023-04-08 / 20:50
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هبة بريس - وكالات

أكدت نقابة الصيدليات الخاصة بتونس نفاذ ما لا يقل عن 300 دواء بالصيدليات التونسية والصيدلة المركزية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس النقابة، نوفل عميرة، قوله إن “معظم الأدوية المتوفرة حاليا هي أدوية جنيسة”، مضيفا أن هذا النقص يشمل الأدوية في مختلف الأمراض، لا سيما المستجدة.

كما يؤثر هذا النقص على بعض المرضى في تونس، مشيرا إلى إمكانية استبدال البعض منها بأدوية جنيسة، فيما تفقد تونس امكانية استبدال البعض الآخر.

وسبق لرئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، علي بصيلة، أن أكد في تصريحات سابقة، تواصل نقص الأدوية بالصيدليات الخاصة، منذ عدة أشهر، ويشمل النقص قرابة 300 نوع.

وأضاف أن هذه الاضطرابات تؤثر على الأدوية المعروفة وكذلك الأدوية المستخدمة للأمراض المزمنة.

وتفاقمت أزمة إمدادات الأدوية في تونس مع إعلان عن مغادرة ثلاث شركات أدوية متعددة الجنسيات البلاد وسط اختلالات مالية وإدارية وكذا الجوانب المتعلقة بالحكامة.

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