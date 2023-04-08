مارس الجنس على ضحاياه بعد التخدير ..ادانة راقي بالسجن 8 سنوات بطنجة

2023-04-08 / 19:46
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاءالماضي، إدانة “راقي شرعي ” بالسجن 8 سنوات سجنا نافذة والغرامة المالية .

وتوبع الراقي راقيا بتهم تتعلق، بـ “الخيانة الزوجية، الاغتصاب والنصب، والشعوذة”، كما قضت بأدائه تعويضا للمطالبات بالحق المدني بمبلغ 15 ألف درهم ، وذلك على هلفية شكاية كانت قد تقدمت بها نساء ضد الراقي، منهن شقيقتان، حيث انفرد بالأولى تحت صوت القرآن، بعد قضاء وطره انفرد بالثانية، ليكتشفن بعد استفاقتهن من التخدير أنهن تعرضن للاغتصاب.

واعترف المتهم بوضعه مسحوق للنساء أثناء استقباله لهن في مكان “الرقية” حيث يتسبب ذلك في استرخائهن ثم يمارس الجنس عليهن.

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‫3 تعليقات

  1. لا أستغرب من فعل هذا الشخص بل أستغرب في هذه النساء جهلان وأزواجهم كيف سمحوا لهم

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