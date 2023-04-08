مصـ..ـرع أربعة مهاجرين وفقدان 23 في حادثي غرق قبالة سواحل تونس

2023-04-08 / 19:27
0
هبة بريس - وكالات

لقي أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق الجمعة والسبت قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد متحدث باسم محكمة صفاقس (وسط شرق) وكالة فرانس برس.

بذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق إلى سبعة منذ بداية آذار/مارس، وفق تعداد لفرانس برس. وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان أكثر من مئة شخص.

وبحسب شهادات جمعها القضاء، أبحر 37 مهاجرا “من الساحل حين غرق مركبهم بعد ظهر الجمعة”. وأوضح المتحدث فوزي المصمودي أن 17 منهم فقط تم إنقاذهم.

وأورد المتحدث أن القضاء تبلّغ مساء الجمعة بحادث الغرق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصيدليات التونسية تعاني من نفاذ نحو 300 دواء

الصيدليات التونسية تعاني من نفاذ نحو 300 دواء

2023-04-08 / 20:50
Photo of الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ موجهة لاسرائيل

الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ موجهة لاسرائيل

2023-04-08 / 17:13
Photo of إيران.. بدء استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد غير الملتزمات بالحجاب

إيران.. بدء استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد غير…

2023-04-08 / 15:24
Photo of أمهلته 48 ساعة.. تشاد تعلن السفير الألماني “شخصا غير مرغوب فيه”

أمهلته 48 ساعة.. تشاد تعلن السفير الألماني “شخصا غير…

2023-04-08 / 13:48
Photo of فرنسا.. شاب مكتئب يدخل مخفرًا ويخرج مرتديا زي الشرطة ومسلحا

فرنسا.. شاب مكتئب يدخل مخفرًا ويخرج مرتديا زي الشرطة…

2023-04-08 / 13:21
Photo of فرنسا.. السجن 30 عاما لامرأة قتلت “زوجتها”

فرنسا.. السجن 30 عاما لامرأة قتلت “زوجتها”

2023-04-08 / 11:35
Photo of المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليونا من المصلين في النصف الأول من رمضان

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليونا من المصلين…

2023-04-08 / 10:10
Photo of تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش

تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش

2023-04-08 / 09:30
Photo of اكتشاف مقبرة لأطفال الحركيين في فرنسا

اكتشاف مقبرة لأطفال الحركيين في فرنسا

2023-04-07 / 22:02
Photo of مصادرة أرانب عيد الفصح مصنوعة من مواد مخدرة في بروكسل

مصادرة أرانب عيد الفصح مصنوعة من مواد مخدرة في…

2023-04-07 / 21:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق