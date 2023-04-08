مصـ..ـرع أربعة مهاجرين وفقدان 23 في حادثي غرق قبالة سواحل تونس

هبة بريس - وكالات

لقي أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد ثلاثة وعشرون في حادثي غرق الجمعة والسبت قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد متحدث باسم محكمة صفاقس (وسط شرق) وكالة فرانس برس.

بذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق إلى سبعة منذ بداية آذار/مارس، وفق تعداد لفرانس برس. وأسفرت هذه الحوادث قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان أكثر من مئة شخص.

وبحسب شهادات جمعها القضاء، أبحر 37 مهاجرا “من الساحل حين غرق مركبهم بعد ظهر الجمعة”. وأوضح المتحدث فوزي المصمودي أن 17 منهم فقط تم إنقاذهم.

وأورد المتحدث أن القضاء تبلّغ مساء الجمعة بحادث الغرق.

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