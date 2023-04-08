مُفجــ..ـع ..البحر يلفظ جـــ..ـثة 11 مهاجرا سريا بشاطئ كلميم
هبة بريس - كلميم
لفظ شاطئ كلميم، اليوم السبت جثة 11 مهاجرا سريا معظمهم مغاربة، لقوا مصرعهم جراء انقلاب قارب للهجرة السرية كان في طريقه نحو جزر الكناري.
وقالت مصادر محلية، أنه من بين الجثت التي لفظها شاطئ كلميم ، ثمانية منها لمغاربة يتحدر معظمهم من منطقة كلميم وادنون، فيما تعود الجثت المتبقية لمهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء .
واستنفرت الواقعة السلطات المحلية والاجهزة الأمنية، التي هرعت الى عين المكان حيث تم نقل الجثت الى مستودع الأموات بكلميم موازاة مع فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الواقعة المفجعة.
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5 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل يوم قوارب الموت تحصد أرواح معظمهم شباب وقاصرين وهم جلهم من جنوب افريقيا هروبا من المجاعة والبطالة وووووو وووووووو وغيرها.
هذآ راجع إلى عدم الحراسة الأمنية الشاطئية..مما يجعل المهاجرين الغير الشرعين يضحون بانفسهم إلى التهلكة ويلجؤون إلى قوارب الموت.
لو كانت ظروف العيش متوفرة وفرص العمل لما هاجروا الشباب ويغامرون بانفسهم ولكن للاسف الشديد المسؤول عن ذالك الحكومة…
للاسف الشديد شبابنا كرهوا وطنهم ويفظلون الموت عبر قوارب الموت من أجل لقمة العيش وعيشة زاهرة، لأن شبابنا وشباتنا في هذآ العصر يتطلبون مصاريف طائلة لا يستطيع الآباء توفيرها لهم.
المأساة والمعانات التي يعيشها المهاجر السري من أجل الوصول إلى الديار الأوروبية لايجاد عمل هناك … ولكن المسؤول الاول الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا يفظل الموت على البقاء في وطنه..