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مُفجــ..ـع ..البحر يلفظ جـــ..ـثة 11 مهاجرا سريا بشاطئ كلميم

2023-04-08 / 18:17
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هبة بريس - كلميم

لفظ شاطئ كلميم، اليوم السبت جثة 11 مهاجرا سريا معظمهم مغاربة، لقوا مصرعهم جراء انقلاب قارب للهجرة السرية كان في طريقه نحو جزر الكناري.

وقالت مصادر محلية، أنه من بين الجثت التي لفظها شاطئ كلميم ، ثمانية منها لمغاربة يتحدر معظمهم من منطقة كلميم وادنون، فيما تعود الجثت المتبقية لمهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء .

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية والاجهزة الأمنية، التي هرعت الى عين المكان حيث تم نقل الجثت الى مستودع الأموات بكلميم موازاة مع فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الواقعة المفجعة.

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