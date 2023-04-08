النصيري يقترب من تحطيم الرقم القياسي للراحل العربي بن مبارك

هبة بريس - و م ع

تفصل المهاجم النجم لنادي إشبيلية، الدولي المغربي يوسف النصيري، سوى 6 أهداف لمعادلة رقم قياسي تاريخي في بطولة كرة القدم الإسبانية.

وبعد تسجيله لهدف أمس الجمعة في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سيلتا دي فيغو (2-2)، أي السابع في الموسم ضمن المسابقة المحلية، أضحى اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عاما، يمتلك رصيدا من 52 هدفا في الـ “ليغا”، ويواصل مشواره نحو تحقيق الرقم القياسي التاريخي لإنجازات لاعب مغربي في إسبانيا، والذي يظل موقعا باسم الراحل العربي بن مبارك.

وكان اللاعب السابق في صفوف نادي أتلتيكو مدريد، وأسطورة كرة القدم المغربية والعالمية، قد تمكن من هز الشباك 58 مرة في الدوري الإسباني.

وأضحى يوسف النصيري يمتلك الآن 52 هدفا في الدوري الإسباني، والتي أحرزها تحت ألوان كل من ملقة (5)، ليغانيس (13) وإشبيلية (34).

وتكتمل منصة التتويج لترتيب الهدافين المغاربة في الدوري الإسباني، بيوسف العربي الذي توقف عند 43 هدفا خلال فترة احترافه في إسبانيا.

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