برلمانية تسائل وزير الصناعة حول أسباب عودة استعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية

2023-04-08 / 17:43
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هبة بريس - الرباط

تساءلت البرلمانية ، حنان اتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، في سؤال كتابي موجه لوزير الصناعة والتجارة، حول أسباب عودة استعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية.

وقالت أتركين في سؤالها الكتابي ، أن الأسواق والمحلات التجارية تشهد عودة قوية لاستعمال الأكياس البلاستيكية، “التي اعتقدنا أننا قطعنا معها، بالنظر للآثار البيئية السيئة التي تتسبب بها، في أعقاب حملات زجرية وتحسيسية شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية”.

وانتقدت النائبة البرلمانية ، عودة هذا الاستعمال، دون أي رادع أو رقيب، في وقت ترفع فيه بلادنا تحدي البيئة السليمة، وتقدم مشاريع نموذجية بهذا الخصوص.

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تعليق واحد

  1. بربك هذا سؤال يسؤل.وفاش غادين نوضعوا التقضية.كل العالم لازالت تستعمل الميكة إلا المغاربة يحاربون الميكة.

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