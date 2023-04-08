برلمانية تسائل وزير الصناعة حول أسباب عودة استعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية

2023-04-08 / 17:43
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هبة بريس - الرباط

تساءلت البرلمانية ، حنان اتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، في سؤال كتابي موجه لوزير الصناعة والتجارة، حول أسباب عودة استعمال الأكياس البلاستيكية في المعاملات التجارية.

وقالت أتركين في سؤالها الكتابي ، أن الأسواق والمحلات التجارية تشهد عودة قوية لاستعمال الأكياس البلاستيكية، “التي اعتقدنا أننا قطعنا معها، بالنظر للآثار البيئية السيئة التي تتسبب بها، في أعقاب حملات زجرية وتحسيسية شهدتها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية”.

وانتقدت النائبة البرلمانية ، عودة هذا الاستعمال، دون أي رادع أو رقيب، في وقت ترفع فيه بلادنا تحدي البيئة السليمة، وتقدم مشاريع نموذجية بهذا الخصوص.

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‫3 تعليقات

  1. بربك هذا سؤال يسؤل.وفاش غادين نوضعوا التقضية.كل العالم لازالت تستعمل الميكة إلا المغاربة يحاربون الميكة.

  2. ألم تجد السيدة النائبة المحترمة غير هذا السؤال لطرحه وربما هي كذلك تستعمل هذه الآكياس هل من المعقول طرح مثل هذه الأسئلة في ظروف الغلاء هذه اما عن تلويث البيئة فهناك مصادر كثيرة لتلويثها أكثر من خناشي ميكا أم تريد بهذا السؤال مجاملة عضوة حزبها الوزيرة السابقة التي قدمت هذا المشروع العظيم كفى من الضحك على الذقون

  3. من أسئلة قلة مايدار.بانليها الا ميكة.مابان ليك تلك الفضيحة لتلك المدرسة الفرنسية التي تعلم أطفال صغار المثلية والشدود الجنس ورموز تسيئ لدينا.بل حتى وحدتنا الترابية… ام لا تستطيعون ماماكم فرنسا التي سبب المشاكل التي نتخبط فيها.

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