مجلة كاميرونية: المغرب من القوى الكروية الكبرى في العالم

2023-04-08 / 17:33
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هبة بريس - و م ع

كتبت المجلة الرياضية الكامرونية ( SBInsights ) في موقعها على الانترنيت، أن المغرب هو “الإلدورادو” الإفريقي الجديد لكرة القدم .
وأضافت المجلة أن المملكة الشريفة، تؤكد نفسها عاما بعد آخر كإحدى قوى كرة القدم في العالم. وهي سمعة تستمد مشروعيتها من العديد من التظاهرات الرياضية الناجحة على أراضيها، مشيرة الى ان المغرب استطاع بسرعة التموقع كوجهة مميزة وذات مصداقية لكرة القدم العالمية.

وأكد كاتب المقال أن المغرب، الشريك التقليدي والجدي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، يعد أحد الأمم القلائل التي احتضنت كافة المنافسات الكروية على المستوى القاري.

وقال إنه بالإضافة إلى المواعيد الإفريقية، نسج المغرب منذ عدة سنوات علاقات جيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مما جعله أول أمة إفريقية تحتضن أحد مؤتمرات (الفيفا) وهو المؤتمر ال55 الذي نظم بمراكش سنة 2005 .

كما حظيت المملكة، يشير كاتب المقال، باحتضان المملكة كأس العالم للأندية ثلاث مرات (2013 و2014 ،و2023 ) مبرزا أن المغرب قدم بناء على تجربته وخبرته الغنية في مجال تنظيم التظاهرات الكروية الكبرى، ترشيحه لاحتضان المونديال .

وأكد أن المغرب محاط في مسعاه لاحتضان مونديال 2030، بحليفين وازنين (البرتغال واسبانيا)، مضيفا أن المملكة تتوفر في هذا الصدد على وسائل تقنية وبنيات تحتية عصرية ومتنوعة، تؤهله عن جدارة لاحتضان هذا العرس الكروي العالمي.

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