الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ موجهة لاسرائيل

هبة بريس - وكالات

قال الجيش اللبناني في تغريدة على موقع “تويتر” إنه تم العثور في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها.

وأثارت الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من جنوبي لبنان، حالة من الجدل، بين مَن اعتبر أن تلك الصواريخ وما استجلبته من رد إسرائيلي صاروخي يخترق سيادة لبنان ويعرضه للخطر في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية مزرية.

وأصدرت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها، نجيب ميقاتي، الخميس، بيانا أكدت فيه أن لبنان يرفض مطلقا “أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم”.

وأكدت إدانة لبنان وشجبه لعملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشددا على أن الجيش وقوات اليونفيل يكثفان تحقيقاتهما.

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