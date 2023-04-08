إحاطة ديمستورا بشأن الصحراء ..محمد سالم لهبة بريس : البوليساريو تناور قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

تحاول جبهة البوليساريو الانفصالية المناورة بشكل مكشوف مرة أخرى قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن أجل مناقشة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك بعد توجيه ممثل الجبهة الانفصالية في نيويورك لرسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، تتضمن دعوة للدول الاعضاء فيها ، للدفع باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية .

البوليساريو التي أضحت تجر خيوط الخيية والانتكاسات الدبلوماسية ، تريد من خلال هاته الخطوة التأثير على الاحاطة المرتقب أن يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع المقتعل ستيفات ديمستورا، في التاسع عشر من شهر أبريل والذي حدد كموعد لعقد جلسة لمجلس الأمن من أجل مناقشة نزاع الصحراء المغربية.

محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، قالك في تصريح لموقع “هبة بريس ” أن التطورات الحالية في قضية الصحراء المغربية تجاوزت الجبهة الانفصالية، التي لم تعد تملك قرارها في لعبة الحرب بالوكالة التي تبنتها الجزائر .

وأضاف محمد سالم عبد الفتاح في التصريح ذاته بالقول أن الجزائر هي الطرف المعني بشكل رئيس في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، مشيرا الى النداءات المتتالية لمجلس الأمن والأمين العام الموجهة للجزائر كطرف في آلية الطاولات المستديرة التي دعت إليها الأمم المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0