توقيف مروج للكيف وطابا بطنجة

2023-04-08 / 16:39
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة ،مساء اليوم الجمعة 07 ابريل الجاري ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة من ذوي السوابق العدلية وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

المعني بالأمر جرى توقيفه على مستوى حي السانية بير الشفا ،حيث أسفرت عملية الضبط و التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز لديه داخل منزله على ما مجموعه 500 قطعةً من مخدر الشيرا معدة للبيع و ايضا كيلوغرام و 636 غرام من مخدر الشيرا و 80 قسيمة من مسحوق الكيف الممزوجة بطابا علاوة على ميزان الكتروني و سلاح ابيض و هاتف نقال و مبلغ مالي حصيلة عمليات البيع .

وقد تم الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات القضية وتوقيف باقي المتورطين المفترضين.

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