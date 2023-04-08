سطات.. العثور على جث.ة سيدة داخل شقة يستنفر السلطات

2023-04-08 / 16:30
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

فتحت عناصر الشرطة العلمية التابعة لأمن سطات بعد ظهر اليوم السبت، تحقيقاتها فور توصلها بمعلومات تفيد بالعثور على جثة سيدة أربعينية داخل شقة بحي الخير في ظروف وصفت غامضة شكلت موضوع بحث قضائي تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الهالكة تم العثور عليها جثة هامدة داخل فراش نومها، يعتقد أنها تعرضت لحالة اختناق داخل حمام المنزل، لاسيما وأن المحققين وممثلي مصالح الطب البلدي عاينوا ملابسها ومستلزمات الاستحمام وهي لازالت موضوعة بمكان الحادث وداخل حمام الاستحمام.

هذا وتبقى هذه المعلومات المتوصل بها، مؤقتة في انتظار الكشف عن نتائج التشريح الطبي الذي من المرجح أن تخضع له جثة الهالكة.

هذا وبعد مسح مسرح الواقعة، تم نقل الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 16 جريحا من عمال زراعيين في حادثة سير بإقليم اشتوكة

16 جريحا من عمال زراعيين في حادثة سير بإقليم…

2023-04-08 / 12:17
Photo of بعد أن أضرم النار في جسده.. وفاة طالب بENCG سطات

بعد أن أضرم النار في جسده.. وفاة طالب بENCG…

2023-04-07 / 16:23
Photo of اندلاع حريق مهول بغاية جبل افرطن ضواحي شفشاون

اندلاع حريق مهول بغاية جبل افرطن ضواحي شفشاون

2023-04-07 / 14:19
Photo of الحسيمة.. العثور على جث.ة رجل داخل منزل بامزورن

الحسيمة.. العثور على جث.ة رجل داخل منزل بامزورن

2023-04-07 / 13:37
Photo of جريمة بشعة تهز البيضاء.. العثور على جث.ة فتاة مقطعة داخل ثلاجة

جريمة بشعة تهز البيضاء.. العثور على جث.ة فتاة مقطعة…

2023-04-06 / 12:03
Photo of العرائش .. صراع حول قطعة أرضية ينتهي بجــ..ـريمة قتل

العرائش .. صراع حول قطعة أرضية ينتهي بجــ..ـريمة قتل

2023-04-04 / 21:06
Photo of 16 قت.يلا و 2154 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

16 قت.يلا و 2154 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن…

2023-04-04 / 16:10
Photo of وفــ..ــاة تلميذ غرقا في حوض مائي بباب برد

وفــ..ــاة تلميذ غرقا في حوض مائي بباب برد

2023-04-02 / 17:49
Photo of القصر الكبير ..مصــ..ـرع شاب عشريني في حادث سير قبيل الافطار

القصر الكبير ..مصــ..ـرع شاب عشريني في حادث سير قبيل…

2023-04-02 / 17:06
Photo of رجل أمن يطلق الرصاص على “مقدم” وعنصر من القوات المساعدة

رجل أمن يطلق الرصاص على “مقدم” وعنصر من القوات…

2023-04-02 / 14:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق