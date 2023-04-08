سطات.. العثور على جث.ة سيدة داخل شقة يستنفر السلطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

فتحت عناصر الشرطة العلمية التابعة لأمن سطات بعد ظهر اليوم السبت، تحقيقاتها فور توصلها بمعلومات تفيد بالعثور على جثة سيدة أربعينية داخل شقة بحي الخير في ظروف وصفت غامضة شكلت موضوع بحث قضائي تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن الهالكة تم العثور عليها جثة هامدة داخل فراش نومها، يعتقد أنها تعرضت لحالة اختناق داخل حمام المنزل، لاسيما وأن المحققين وممثلي مصالح الطب البلدي عاينوا ملابسها ومستلزمات الاستحمام وهي لازالت موضوعة بمكان الحادث وداخل حمام الاستحمام.

هذا وتبقى هذه المعلومات المتوصل بها، مؤقتة في انتظار الكشف عن نتائج التشريح الطبي الذي من المرجح أن تخضع له جثة الهالكة.

هذا وبعد مسح مسرح الواقعة، تم نقل الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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