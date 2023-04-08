ميارة وسط الاستقلاليات.. المفاوضات الجادة كفيلة باسترجاع سبتة ومليلية بدون سلاح

2023-04-08 / 15:41
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في لقاء جمعه والعديد من أعضاء وعضوات اللجنة التتفيذية لحزب الاستقلال، قال النعم ميارة رئيس مجلس المستتشارين، إن المفاوضات الجادة بين المغرب واسبانيا كفيلة باسترجاع سبتة ومليلية دون اللجوء إلى لغة السلاح، مشيرا أن المدينتين المحتلتين لم ولن تكونا في يوم الأيام موضوع مقايضة.

ودعا ميارة الأحزاب السياسية والنسيج الجمعوي المغربي إلى تبني مقاربة الانفتاح والتواصل الفعال مع نظيره الاسباني لتقريب الرؤى وطرح كافة الملفات والقضايا التي تربط إسبانيا والمغرب، وتبني استراتيجية محكمة للدفاع عن ملف قضيتنا العادلة المتعلقة بالصحراء المغربية.

ميارة الذي كان يتحدث في بيت إحدى الاستقلاليات ووسطهن، دعا الجالية المغربية إلى الانخراط بقوة في مسلسل الاندماج بين الفعاليات السياسية المغربية ونظيراتها الاسبانية، والعمل على المشاركة في الإنتخابات سواء البلدية أو البرلمانية للمساهمة في تقريب وجهات نظر البلدين وتشكيل جبهة دفاعية قد تساعد في الدفاع عن كل القضايا المرتبطة بوطنهم الأم المغرب قد تكون قادرة خلق التغيير كقوة ضاغطة.

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