إيران.. بدء استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد غير الملتزمات بالحجاب

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم السبت أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والشوارع لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن.

وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن “رسائل نصية تحذيرية من العواقب”.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى، أن هذه الخطوة تهدف إلى “وقف مقاومة قانون الحجاب”، مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

ودعا بيان الشرطة اليوم السبت أصحاب الشركات إلى “المراقبة الجادة لمراعاة الأعراف المجتمعية من خلال عمليات تفتيش دؤوبة”.

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