خليل الهاشمي الإدريسي مدير “لاماب” في ذمة الله

هبة بريس - الرباط

انتقل إلى رحمة الله، يومه السبت، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي، عن سن يناهز 66 سنة.

وصارع الراحل المرض طيلة الفترة الأخيرة، حيث سافر لتلقي العلاج في أحد المستشفيات الفرنسية في باريس، قبل أن توافيه المنية صباح اليوم.

وولد خليل الهاشمي الإدريسي، الذي عينه الملك محمد السادس، سنة 2011، مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء، في 14 غشت 1956 بالدار البيضاء.

والهاشمي الإدريسي حامل لدبلوم السلك الثالث من معهد الجغرافيا التابع لجامعة باريس 1 – بانتيون – السوربون .

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