إدارة ENCG بسطات تنعي طالبها والأمن يواصل التحقيقات

2023-04-08 / 14:03
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هبة بريس_ سطات

تفاعلت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، مع واقعة وفاة طالبها الجامعي الذي توفي داخل مستشفى ابن رشد بالبيضاء متأثرا بمضاعفات حروق خطيرة تعرض لها في ظروف غامضة لازالت التحقيقات جارية بصددها لكشف ملابساتها.

وتلقت إدارة المؤسسة الجامعية الخبر حسب نص التعزية الذي نشر على صفحتها الرسمية بالقول: ” ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المشمول بعفو الله، الطالب (ح.ا) المسجل بالسنة الرابعة شعبة التسويق، وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الجامعة، مدير المدرسة، أساتذة، موظفو وطلبة المدرسة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى جميع أفراد أسرة الفقيد راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وأضافت ذات المصادر، أن الطالب الجامعي الذي تعرض لحروق خطيرة بمحيط مؤسسته الجامعية، كان شاباً محترماً وخلوقاً ولا يحدث الفوضى، كما أنه كان ناشطاً طلابياً في نادي “الأسود” المتخصص في جمع التبرعات والعمل الخيري.

هذا ولازالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات تواصل تحقيقاتها المعمقة في انتظار الكشف عن تقرير التشريح الطبي الذي من المحتمل أن تخضع له جثة الهالك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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