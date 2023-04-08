أمهلته 48 ساعة.. تشاد تعلن السفير الألماني “شخصا غير مرغوب فيه”

2023-04-08 / 13:48
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هبة بريس - وكالات

قررت الحكومة التشادية، أمس الجمعة، إعلان السفير الألماني “شخصا غير مرغوب فيه”، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد بسبب ما وصفته “بالسلوك الفظ” و “عدم احترام الأعراف الدبلوماسية”.

وقال المتحدث باسم الحكومة، عزيز محمد صالح، في بيان، إن الحكومة “تطلب من يان كريستيان غوردون كريكه، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مغادرة الأراضي التشادية خلال 48 ساعة”.

و عُين كريكه سفيرا لألمانيا لدى تشاد في يوليوز 2021، بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفيليبين، وكذا منصب ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل.

وبحسب مصادر حكومية تشادية فإن قرار السلطات التشادية طرد الدبلوماسي الألماني يرجع خصوصا إلى “تدخله المفرط” في شؤون “إدارة البلاد”، فضلا عن “تصريحاته التي تهدف إلى تقسيم التشاديين”، مشيرة إلى أن كريكه سبق له أن تلقى عدة “تنبيهات” في هذا الباب.

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