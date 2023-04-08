فرنسا.. شاب مكتئب يدخل مخفرًا ويخرج مرتديا زي الشرطة ومسلحا

2023-04-08 / 13:21
0
هبة بريس - وكالات

دخل رجل مخفرًا في نيس جنوب فرنسا وما لبث أن خرج منه مرتديًا بزّة الشرطة ومسلحًا، على ما أفادت الشرطة الفرنسية التي فتحت تحقيقًا في الحادث.

وقال مدير إدارة الأمن العام في مقاطعة ألب-ماريتيم فريديريك بيزيني لوكالة “فرانس برس” إن رجلًا يبلغ من العمر 22 عامًا دخل “عند حلول الظلام”، مساء الأحد الفائت، من البوابة الرئيسة لثكنة الشرطة الوطنية في أوفار وسط نيس.

وخرج الرجل الدخيل بعد برهة مرتديًا بزة الشرطة وسترة واقية من الرصاص وحاملًا سلاحًا هو عبارة عن مسدس قديم للزينة ومخزنين يحتويان رصاصات من عيار 9 ملم التي تستخدمها الشرطة.

وأوضح بيزيني أن “المسدس يعود إلى القرن التاسع عشر”، وكان “لا يزال صالحًا للاستخدام ولكنه لم يكن يحوي ذخيرة”، وكان من بين أسلحة سلّمها أفراد” إلى الشرطة.

وبادر الشاب المصاب بالاكتئاب إلى تسليم نفسه إلى الشرطة في اليوم التالي، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، من بينها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، في حين أن الفترة المتبقية ستنفذ بتزويده بسوار مراقبة إلكترونيًا.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ موجهة لاسرائيل

الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ موجهة لاسرائيل

2023-04-08 / 17:13
Photo of إيران.. بدء استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد غير الملتزمات بالحجاب

إيران.. بدء استخدام كاميرات في الأماكن العامة لرصد غير…

2023-04-08 / 15:24
Photo of أمهلته 48 ساعة.. تشاد تعلن السفير الألماني “شخصا غير مرغوب فيه”

أمهلته 48 ساعة.. تشاد تعلن السفير الألماني “شخصا غير…

2023-04-08 / 13:48
Photo of فرنسا.. السجن 30 عاما لامرأة قتلت “زوجتها”

فرنسا.. السجن 30 عاما لامرأة قتلت “زوجتها”

2023-04-08 / 11:35
Photo of المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليونا من المصلين في النصف الأول من رمضان

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليونا من المصلين…

2023-04-08 / 10:10
Photo of تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش

تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش

2023-04-08 / 09:30
Photo of اكتشاف مقبرة لأطفال الحركيين في فرنسا

اكتشاف مقبرة لأطفال الحركيين في فرنسا

2023-04-07 / 22:02
Photo of مصادرة أرانب عيد الفصح مصنوعة من مواد مخدرة في بروكسل

مصادرة أرانب عيد الفصح مصنوعة من مواد مخدرة في…

2023-04-07 / 21:28
Photo of روسيا توجه الاتهام رسميا للصحفي الأميركي المعتقل بالتجسس

روسيا توجه الاتهام رسميا للصحفي الأميركي المعتقل بالتجسس

2023-04-07 / 21:13
Photo of مق..تل شخص وإصابة 6 في عملية إطلاق نار في تل أبيب

مق..تل شخص وإصابة 6 في عملية إطلاق نار في…

2023-04-07 / 19:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق