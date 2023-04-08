تارودانت: سقوط “دركيين” متهمين بتلقي ” رشوة “
علمت الجريدة من مصادرها، عن توقيف دركيين يعملان بالمركز الترابي للدرك باولاد برحيل اقليم تارودانت ، بعد بلاغ قدمه أحد المواطنين الى الرقم الاخضر الخاص بالتبليغ عن الرشاوي والابتزاز .
الواقعة تعود الى عملية إقدام الدركيين خلال عملهما اليومي بأحد المحاور الطرقية، بعد توقيف دراجة نارية، و اكتشاف عدم توفر سائقها على الوثائق كاملة، وهو ما دفع السائق إلى مساومة الدركييْن مقابل التغاضي عن حجز دراجته بتسليمهما مبلغا ماليا يقدر بألفي درهم كرشوة.
عملية توقيف الدركيين وهما في حالة تلبس، جاءت بناءا على تنسيق بين النيابة العامة والقيادة الجهوية للدرك بأكادير.
الدركيين الموقوفين، تمت مواجهتهما بصور شمسية للأوراق النقدية التي تحمل الأرقام التسلسلية نفسها كما أمرت بذلك النيابة العامة.
ومن شأن هذه العملية وعمليات أخرى سابقة، أن تساهم بشكل كبير في عملية تخليق المرفق العام في كل مؤسسات الدولة، من أجل محاربة الرشوة.
ومن المعلوم أن جل القيادات الجهوية للدرك بمختلف جهات المغرب، عادة ما تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة لعناصرها يجل المحاور الطرقية او بداخل المراكز الترابية الدرك.
10 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)
الله سبحانه وتعالى نهى عن اكل الأموال بالباطل لقوله تعالى (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون..)…
الدرك الملكي جلهم ياخذون الرشوة إلا من تقى آلله ..
نعل الله الراشي والمرتشي وهذا خير الكلام ما قل ودل..
لا أعرف لماذا رجال الدرك الملكي ياخذون الرشوة بكثرة وخاصة في الطريق المشبوهة بترويج المخذرات هل سبب ذالك اجورهم التي يتقاضونها قليلة لا تكفيهم في مصاريف الحياة !!!؟؟؟
هناك خلل عند رجال الدرك الملكي جلهم ياخذون الرشوة ويبقى السؤال لماذا ؟؟؟؟؟؟
يجب على الحكومة تغير هذه الصفات ومحاربتها وكل من ضبط يأخذ الرشوة يسجن على الفور من أجل الحد من هذه الظاهرة اللاخلاقية التي افسدت المجتمع المغربي..
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاذين الدركيين باعا كرامتهما ب20 درهم..
عار على رجال الدرك الملكي كل يوم وبعينيا شاهدتهم وهم ياخذون الرشوة من عند سائقي الشاحنات والحافلات بدون رحمة ولا شفقة عليهم.. اللهم هذآ منكر لايبغيه الله..
حسبنا الله ونعم الوكيل كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق السائقين بأخذ رشوة دون تطبيق عليهم القانون..