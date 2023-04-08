إفران.. لقاء تواصلي لحزب الحركة الشعبية بحضور البطل العالمي لخصم
في إطار تنظيمه للقاءات دورية للتواصل بين مناضلي ومناضلات الحزب بإقليم افران ، نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم افران حفل افطار جماعي يوم أمس الجمعة 7 أبريل 2023 ، بقاعة ليالي العلوي بجماعة بنصميم ، تحت رئاسة الأمين العام للحزب” محمد أوزين” وبحضور رؤساء الجماعات و منتخبي ومنتخبات الحزب بالإقليم وأعضاء المجلس الوطني والمنظمات الموازية ، بالإضافة إلى مصطفى لخصم رئيس جماعة ايموزار كندر كضيف شرف .
وفي كلمته بالمناسبة أكد محمد أوزين الأمين العام للحزب، على ضرورة تكثيف الجهود كل من موقعه من أجل تعزيز حضور الحزب في المشهد السياسي الإقليمي والوطني، و نبذ الخلافات الهدامة و تكريس فكر الإنتماء والعمل الجماعي .
وفي تدخله، أكد البطل العالمي السابق “مصطفى لخصم ” اعتزازه بالدعم الكبير الذي تلقاه من الأمانة العامة للحزب في شخص محمد أوزين باعتباره أخا أكبرا له ، وشكره الجزيل لكل مناضلي ومناضلات الحزب على دعمهم ومساندتهم له .
و في مباردة مميزة ، قدم المكتب الإقليمي لمنظمة النساء الحركيات هدية رمزية للأمين العام تقديرا له على مجهوداته الحثيثة لخلق دينامية تنظيمية وإشعاعية على مستوى الحزب إقليميا ووطنيا.
تعليق واحد
كل التحية والتقدير للبطل مصطفى لخصم على مواقفه المشرفة ضد كل من يريد تكريس الفساد السياسي و المالي ببلادنا ،لأنهم بكل تأكيد خونة العهد ورالقسم مع الملك و الوطن .