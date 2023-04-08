إفران.. لقاء تواصلي لحزب الحركة الشعبية بحضور البطل العالمي لخصم

2023-04-08 / 12:06
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ع محياوي _ هبة بريس

في إطار تنظيمه للقاءات دورية للتواصل بين مناضلي ومناضلات الحزب بإقليم افران ، نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بإقليم افران حفل افطار جماعي يوم أمس الجمعة 7 أبريل 2023 ، بقاعة ليالي العلوي بجماعة بنصميم ، تحت رئاسة الأمين العام للحزب” محمد أوزين” وبحضور رؤساء الجماعات و منتخبي ومنتخبات الحزب بالإقليم وأعضاء المجلس الوطني والمنظمات الموازية ، بالإضافة إلى مصطفى لخصم رئيس جماعة ايموزار كندر كضيف شرف .

وفي كلمته بالمناسبة أكد محمد أوزين الأمين العام للحزب، على ضرورة تكثيف الجهود كل من موقعه من أجل تعزيز حضور الحزب في المشهد السياسي الإقليمي والوطني، و نبذ الخلافات الهدامة و تكريس فكر الإنتماء والعمل الجماعي .

وفي تدخله، أكد البطل العالمي السابق “مصطفى لخصم ” اعتزازه بالدعم الكبير الذي تلقاه من الأمانة العامة للحزب في شخص محمد أوزين باعتباره أخا أكبرا له ، وشكره الجزيل لكل مناضلي ومناضلات الحزب على دعمهم ومساندتهم له .

و في مباردة مميزة ، قدم المكتب الإقليمي لمنظمة النساء الحركيات هدية رمزية للأمين العام تقديرا له على مجهوداته الحثيثة لخلق دينامية تنظيمية وإشعاعية على مستوى الحزب إقليميا ووطنيا.

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