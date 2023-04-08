16 جريحا من عمال زراعيين في حادثة سير بإقليم اشتوكة
خلف حادث سير، وقع مساء أمس الجمعة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 فوق تراب جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة ايت باها، حوالي 16 مصاب أغلبهم عمال زراعيون، جروحهم متفاوتة الخطورة .
وحسب مصادر مطلعة، فإن السرعة المفرطة، كانت سببا في وقوع هذا الحادث المروع، بعد اصطدام سيارة خفيفة بحافلة لنقل المستخدمين الزراعيين .
وقالت مصادر الجريدة، ان بعض المصابين قد غادروا المستشفى الإقليمي المختار السوسي بعد تلقيهم الاسعافات، فيما لازال البعض خصوصا من كانت أصابتهم بليغة يخضعون للعلاج بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وقد عرفت السنوات الأخيرة عدة فواجع في صفوف العمال الزراعيين، بعد تكرار حوادث السير، كما أن الموضوع قد عرف موجة إستنكار من جمعيات وهيئات حقوقية بالمغرب، بسبب الاوضاع الغير الإنسانية التي يتم فيها نقل ” العمال الزراعيين” ووصل الوضع الى الاحتجاج بداخل البرلمان، لكن لاشيء تغير بسبب قوة نفود الاقطاعيين الفلاحيين بالبلد.
10 تعليقات
ربما الحالة الميكانيكية للحافلة التي تنقل المستخدمين الزراعين هي المسبب الرئيسي في وقوع هذه الحادثة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
السرعة المفرطة وعدم التركيز في السياقة والإنتباه واحترام قوانين السير هم المسببين في ارتفاع حوادث السير وبالاخص ونحن في هذآ الشهر المبارك يتطلب التركيز على السياقة..
اللهم اشفي كل من أصيب بهذه الحادثة المؤلمة والمحزنة ولا داعي للسرعة المفرطة القاتلة التي تؤدي احيانا الى الموت أو إلى اصابات بالغة الخطورة نطلب السلامة للجميع..
كل هذه الحوادث سببها عدم احترام قانون السير وعلامات التشوير وعدم مراقبات الطرقية ..اللهم احفظ كل سائق سيارة أجرة او حافلة او شاحنة……وغيرها السلامة للجميع بدون استثناء..
إنها حرب الطريق في المغرب ، كل يوم تكون حصيلة القتلى والمصابين بحوادث السير والسبب السرعة المفرطة وعدم التركيز على السياقة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
متى تنتهي حروب الطرق ؟؟؟؟ في المغرب لقد اصبحت الأرقام جد مرتفعة ومن المسؤول عن ذالك ويبقى السؤال مطروح دائما لوزارة النقل؟؟؟
الى متى نظل تحت نزيف الطرقات لم نعد نتحمل مثل هذه الحوادث المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
البنيات التحتية والخدمات الخاصة والسلوكات في الطريق وكثرة الحفر على وسط الطريق خارج المدينة هم المسببين في ارتفاع حوادث السير وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من يكون مسؤول عن هذه الحوادث المؤلمة التي يذهب ضحايا الابرياء في حوادث الطرق بالمغرب.
شهر رمضان المبارك ليس هو المسبب الرئيسي في حوادث السير وإنما عدم التركيز على السياقة والإنتباه واحترام قوانين السير وووووووو وغيرها الله يكون معنا ، اللهم اشفي المصابين شفاءا عاجلا يآرب.
سبحان الله دائما تكثر حوادث السير في تلك المناطق الزراعية ربما السبب راجع إلى ضيق الطريق او حفر وسط الطريق مما بجعل السائق ينحرف عن الطريق ويقع اصطدام بين الحافلة والسيارة والمسؤول الوحيد عن ما يحصل في الطرق هي وزارة النقل …