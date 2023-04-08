16 جريحا من عمال زراعيين في حادثة سير بإقليم اشتوكة

2023-04-08 / 12:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف حادث سير، وقع مساء أمس الجمعة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 فوق تراب جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة ايت باها، حوالي 16 مصاب أغلبهم عمال زراعيون، جروحهم متفاوتة الخطورة .

وحسب مصادر مطلعة، فإن السرعة المفرطة، كانت سببا في وقوع هذا الحادث المروع، بعد اصطدام سيارة خفيفة بحافلة لنقل المستخدمين الزراعيين .

وقالت مصادر الجريدة، ان بعض المصابين قد غادروا المستشفى الإقليمي المختار السوسي بعد تلقيهم الاسعافات، فيما لازال البعض خصوصا من كانت أصابتهم بليغة يخضعون للعلاج بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وقد عرفت السنوات الأخيرة عدة فواجع في صفوف العمال الزراعيين، بعد تكرار حوادث السير، كما أن الموضوع قد عرف موجة إستنكار من جمعيات وهيئات حقوقية بالمغرب، بسبب الاوضاع الغير الإنسانية التي يتم فيها نقل ” العمال الزراعيين” ووصل الوضع الى الاحتجاج بداخل البرلمان، لكن لاشيء تغير بسبب قوة نفود الاقطاعيين الفلاحيين بالبلد.

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