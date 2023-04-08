فرنسا.. السجن 30 عاما لامرأة قتلت “زوجتها”

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة جنايات باريس بالسجن مدة 30 عاما، بحق امرأة مثلية قتلت “زوجتها”، عام 2019 تنفيذا لتعليمات مشعوذة.

وأفادت كريستي دوبين البالغة من العمر 42 عاما، بأنها أقدمت على فعلتها تحت “تأثير” مشعوذة هايتية أعطتها وصفة سحرية لـ “فك السحر”.

واعتبرت المدعية العامة أن “تعليمات المشعوذة” التي بررت بها كريستي دوبين جريمتها لم تكن سوى ذريعة “لإنهاء حياة والدة طفليها”.

وتعود القضية لـ 23 من مارس 2019، حين أقدمت كريستي على قتل “زوجتها”، سيلفيا البالغة من العمر 36 عاما في مرآب المبنى الذي كانت تقيم فيه بباريس، وعثر على جثتها في غابة بضواحي العاصمة الفرنسية.

وكانت سيلفيا أبدت رغبتها بالانفصال عن كريستي منتصف العام 2018، بعد 4 سنوات من الزواج، وبدأت علاقة عاطفية جديدة.

وفي الـ 13 من فبراير 2019، وقعت على مستندات تثبت موافقتها على تبنى كريستي دوبين للطفلين التوأمين اللذين أنجبتهما عام 2013، ولكن كان أمامها شهران للتراجع.

وصباح الجمعة، قبل التئام هيئة المحكمة للتداول، طلبت كريستي دوبين “الغفران من جميع أفراد الأسرة”، مؤكدة أنها “نادمة على ما حصل”.

كما حكم على سابرينا مورو التي كانت على علاقة عاطفية بكريستي دوبين، وقت حصول الجريمة، بالسجن 18 عاما، وعلى إيفين ويبستر، وهو صديق لها من أصل هايتي، بالسجن 25 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن سابرينا مورو، كانت الوحيدة التي أقرت بأن الثلاثي استدرج الضحية إلى مرآب المبنى “بهدف قتلها”.

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