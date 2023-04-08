أكادير: تشريع “رسوم جبائية” دون سند قانوني تثير جدلا بمجلس الجماعة الحضرية

2023-04-08 / 11:54
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

وجه “عبد العزيز السلامي” عن فيدرالية اليسار وعضو المجلس الجماعي لآكادير، سؤالا كتابيا ل ” أخنوش’ قصد إدراجه في جلسة الأسئلة الكتابية لدورة المجلس المقبل، حول ملف تجار سوق الأحد (الجناح الجديد وجناح الموز)، بعد أن قامت الجماعة بفرض رسوم جبائية غير منصوص عليها في القانون ولاسند لها في التشريع الجبائي المغربي .

وأورد المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار سؤاله الكتابي، طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113-14 والمادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لآگادير، بعد أن صادق المجلس الجماعي لآگادير على القرار الجبائي المستمر تحت رقم : 427/2017 المتعلق بتحديد مبالغ الرسوم والاتاوات والحقوق المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.

وتبعا لهذا القرار أصبح تجار الجناح الجديد بسوق الأحد وجناح الموز ملزمون بأداء رسوم جبائية جديدة ممثلة في رسم المساهمة في البناء بقيمة 2000 درهم للمتر مربع ورسم الضمانة يعادل سنة عن إتاوة الأشغال والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا.

وكشف المستشار الجماعي، أن جماعة أكادير تطالب منذ سنة 2019 التجار المشار إليهم بأداء هذه الواجبات بمبالغ تتراوح بين 45.000 درهم و 110.000 درهم، وأشار إلى أن المعنيين بمطلب الجماعة أبدوا استعدادهم لأداء مستحقات الجماعة في حدود المنصوص عليها قانونا بإستثناء أداء رسوم جبائية تم إقرارها خارج الدستور والقانون.

وأوضح السلامي، أن إنشاء رسوم جبائية يبقى حصرا على سلطة التشريع ولايمكن لأي جهة أخرى التشريع لرسوم جبائية جديدة وفق منطوق المادتين 70 و 71 من الدستور.

ومن المرتقب أن يجيب رئيس المجلس الجماعي خلال الدورة المقبلة عن مآل مطالب المتضررين المعبر عنها في مراسلات إدارية سابقة وعن السند القانوني الذي اعتمدته الجماعة في إقرار هذه الرسوم الجديدة وعن مبادرات المجلس الجماعي الحالي للتفاعل معها.

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