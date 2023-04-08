فاجعة.. مصرع 3 أشقاء مغاربة في حادثة سير بإيطاليا
لقي ثلاثة أشقاء، مصرعهم في حادثة سير وصفت بالخطيرة، مساء أمس الجمعة، في مدينة فورلي شمال إيطاليا.
ووفقا لما أوردته مصادر هبة بريس ، أن الأشقاء الثلاثة كانو على متن سيارة خفيفة تقودها الشقيقة الأكبر سنا في إطار التمرين على السياقة فقدت السيطرة عليها بإحدى المزارع الخاصة بتربية الكتاكيت حيت يعمل أحد أفراد أقاربهم كحارس قبل أن تصطدم بأحد خزانات الأعلاف مما أدى إلى انقلابها مخلفة خسائر فادحة في الأرواح في صفوف أفراد عائلة.
ووفق المصادر ذاتها أن الضحايا الثلاثة لقوا مصرعهم في الحين نتيجة قوة الاصطدام ، وجرى نقل الجثث إلى مستودع الأموات .
وقد استنفر الحادث المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وباشرت تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث بتعليمات المدعي العام.
وقد اتصلت مصالح القنصلية العامة للمغرب ببولونيا بعائلة الضحايا قصد تقديم التعازي والمواساة والمساعدة الضرورية لهم، من أجل بدء مراسيم ترحيلهم إلى المغرب لدفنهم.
19 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين.
لماذا هذا التهور ؟! والنتيجة هي وفاة ثلاثة اشقاء من أسرة واحدة..اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم جنات النعيم يآرب.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك الواسعة يآرب.
اللهم صبر اهاليهم ودويهم الصبر والسلوان يآرب واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة التي فقدت ثلاث اشقاء من أسرة واحدة اللهم صبر هم الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما هذآ التهور حتى تسبب في قتل ثلاث اشقاء من أسرة واحدة إن لله وإن إليه راجعون.
لماذا سلموا لها مفاتيح السيارة وهي لم تحس السياقة لازالت تتعلم السياقة الخطأ في الإخوة كانوا عليهم يمنعونها، ولكن هذآ قدر الله لاهروب منه إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
خبر محزن ومؤلم يآرب ثلاث اشقاء من أسرة واحدة يذهبون ضحية حادثة سير مروعة وسببها التهور لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
التهور والسرعة المفرطة تكون النتيجة وخيمة ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
الخطأ في الإخوة لأن السيدة لازالت في إطار التمرين على السياقة كانوا عليهم بمنعها حتى لا تسبب الموت وبالفعل تسببت فيه وفي خسائر فادحة في الأرواح. إنها كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها ، إن لله وإن إليه راجعون.
الإجراءات القانونية تتطلب وقت طويل من أجل ترحيلهم إلى المغرب لدفنهم في بلدهم الأم. عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة التي فقذت هؤلاء الاشقاء الثلاثة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم صبر اهلهم يارب العالمين..
معظمنا لا يحترم التشوير الطريفي ولا اللافتات وممر الراجلين والسرعة المفرطة..
اللهم ارزق اهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كارثة إنسانية بكل المقاييس..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين…
مزيدا من الحيطة والحذر ونتمنى السلامة للجميع..