فاجعة.. مصرع 3 أشقاء مغاربة في حادثة سير بإيطاليا   

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

لقي ثلاثة أشقاء، مصرعهم في حادثة سير وصفت بالخطيرة، مساء أمس الجمعة، في مدينة فورلي شمال إيطاليا.

ووفقا لما أوردته مصادر هبة بريس ، أن الأشقاء الثلاثة كانو على متن سيارة خفيفة تقودها الشقيقة الأكبر سنا في إطار التمرين على السياقة فقدت السيطرة عليها بإحدى المزارع الخاصة بتربية الكتاكيت حيت يعمل أحد أفراد أقاربهم كحارس قبل أن تصطدم بأحد خزانات الأعلاف مما أدى إلى انقلابها مخلفة خسائر فادحة في الأرواح في صفوف أفراد عائلة.

ووفق المصادر ذاتها أن الضحايا الثلاثة لقوا مصرعهم في الحين نتيجة قوة الاصطدام ، وجرى نقل الجثث إلى مستودع الأموات .

وقد استنفر الحادث المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وباشرت تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث بتعليمات المدعي العام.

وقد اتصلت مصالح القنصلية العامة للمغرب ببولونيا بعائلة الضحايا قصد تقديم التعازي والمواساة والمساعدة الضرورية لهم، من أجل بدء مراسيم ترحيلهم إلى المغرب لدفنهم.

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