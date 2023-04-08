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تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش

2023-04-08 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كلم.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش، فجر الـ 6 من فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ثم آلاف الهزات الارتدادية.

ومن جانبها وصفت السلطات التركية سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا بـ “كارثة القرن” غير المسبوقة.

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‫10 تعليقات

  2. يارب نستودعك اهل تركيا وسوريا فأغلبهم مسلمين اللهم حفظك لهم يارب العالمين..

  3. يقول الله عز وجل :«فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» ..

  4. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن..

  5. اللهم إني اسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وان تأجرنا من الزلازل والبراكين..

  8. إن الزلازل في الأرض وبقية الكواكب نشاط طبيعي ناتج عن النشاط الجيولوجي لذلك الكوكب وإن الأرض كوكب دائم النشاط والحركة وله من حركاته المتعددة ونشاطاته الخارجية والداخلية ما يشهد له بالديناميكية الحركية النشطة وبالتفاعلات الفيزيائية والكيميائية المتعددة وتتعرض الأرض لنحو مليون زلزال سنوياً لا نشعر بمعظمها إما لضعفها وإما لحدوثها في مناطق غير مأهولة..

  10. بسبب ثقل الكرة الأرضية وأنها احيانا تخرج ضغطها ومشكور في قوله تعالى: « اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها »..

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