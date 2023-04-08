الحموشي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

2023-04-08 / 09:24
9
هبة بريس

استقبل المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمكتبه بالرباط، الجمعة 07 أبريل الجاري، وليام بورنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي كان مرفوقا ببعض من كبار مساعديه وبسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالمغرب، بونيت تالوار.

ويندرج هذا اللقاء في سياق الاجتماعات الثنائية بين الطرفين، كما يشكل كذلك مناسبة لمتابعة تنزيل مخرجات زيارة العمل التي قام بها المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و14 يونيو 2022، والتي التقى فيها بكل من السيدة أفريل هاينز مديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، والسيد وليام بورنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية، والسيد كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتمحورت المباحثات الثنائية خلال هذا اللقاء حول تقييم الوضع الأمني والمخاطر المرتبطة به على المستويين الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الأمنية الناجمة عن توتر الأوضاع في بعض مناطق العالم، فضلا عن رصد واستشراف مخاطر التنظيمات الإرهابية، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء،.

وتعكس هذه الزيارة متانة وعمق علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية، كما أنها تأتي كذلك لتأكيد الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم هذا التعاون، وتوطيد التنسيق البيني في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إفران.. لقاء تواصلي لحزب الحركة الشعبية بحضور البطل العالمي لخصم

إفران.. لقاء تواصلي لحزب الحركة الشعبية بحضور البطل العالمي…

2023-04-08 / 12:06
Photo of الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو الجديد

الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو الجديد

2023-04-08 / 11:06
Photo of اخنوش يعقد سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي

اخنوش يعقد سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي

2023-04-07 / 17:49
Photo of المغرب يجدد التأكيد على التزامه الثابت بإشعاع قيم الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش

المغرب يجدد التأكيد على التزامه الثابت بإشعاع قيم الاحترام…

2023-04-07 / 15:30
Photo of أديس ابابا.. عروشي يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أديس ابابا.. عروشي يجري مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد…

2023-04-07 / 14:10
Photo of المغرب – السعودية.. لجنة التشاور السياسي تبحث تعزيز العلاقات الثنائية

المغرب – السعودية.. لجنة التشاور السياسي تبحث تعزيز العلاقات…

2023-04-06 / 13:36
Photo of المغرب يدين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

المغرب يدين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

2023-04-05 / 13:28
Photo of الصحراء المغربية.. سفير المغرب بجنوب إفريقيا يفند ادعاءات بريتوريا

الصحراء المغربية.. سفير المغرب بجنوب إفريقيا يفند ادعاءات بريتوريا

2023-04-05 / 12:09
Photo of بوريطة : سحب طفلين من أسرتيهما المغربيتين بالسويد

بوريطة : سحب طفلين من أسرتيهما المغربيتين بالسويد

2023-04-04 / 22:12
Photo of الحركة الشعبية يتضامن مع لخصم ويؤكد: “نثق في استقلالية القضاء”

الحركة الشعبية يتضامن مع لخصم ويؤكد: “نثق في استقلالية…

2023-04-04 / 15:17

‫9 تعليقات

  2. المغرب يعتبر البلد الاكثر امانا في الاستقرار وذالك بفضل مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني والعمل التي تقوم به..

  4. حموشي عبداللطيف الرجل الأمني الذي راكم سنوات الخبرة في التهديدات الإرهابية وجعلته يقضا دائما..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق