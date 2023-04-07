المحمدية.. توقيف 4 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الجمعة 07 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بمنطقة المنصورية ضواحي مدينة المحمدية، وأسفرت عن توقيف الأشخاص الأربعة الذين يشتبه تورطهم في المشاركة في تنفيذ عمليات للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، من حجز قاربين مطاطيين و48 برميلا تحتوي على وقود البنزين وسيارة نفعية ومجموعة من مضخات الهواء، والتي يشتبه في تسخيرها في هذا النشاط الإجرامي.

وجاء توقيف المشتبه بهم في سياق الأبحاث المتواصلة التي تجريها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات بمدينة الجديدة، وإجهاض عملية لتهريب 629 كيلوغراما من مخدر الشيرا بتاريخ 21 فبراير المنصرم، وهي العملية التي قادت الأبحاث المنجزة بخصوصها إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى توقيف ما مجموعه 21 شخصا يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

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