الغاز النيجيري المغربي : “النفط الوطنية النيجيرية” تعتزم استثمار 5ر12 مليار دولار

2023-04-07 / 22:46
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هبة بريس _ الرباط

تعتزم شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL) استثمار 5ر12 مليار دولار لتأمين حصة 50 في المائة في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب بقيمة 25 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يسجل هذا المشروع التاريخي رقما قياسياً كأطول خط أنابيب غاز بحري في العالم، على حوالي 5600 كيلومتر عبر 11 دولة إفريقية.

وتتولى شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم بتمويل المشروع بشكل مشترك وبحصص متساوية.

وقال المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية مالام ميلي كياري، الخميس في أبوجا، إن المشروع يوجد بالفعل في المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز، ويخضع لتقييم الأثر البيئي، والاستطلاعات بشأن حقوق العبور.

ووفقًا لميلي كياري تستغل شركة النفط الوطنية النيجيرية احتياطيات غاز طبيعي تبلغ أكثر من 200 مليار قدم مكعب ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، نظرًا لأنه من المتوقع مضاعفة الاستثمارات بسبب تسوية نزاعات عقود مشاركة الإنتاج مع شركاء.

وأشار إلى أن هذا الاحتياطي المهم سيشكل بديلاً للطاقة منخفض الكربون يدعم نمو قطاعي الطاقة والصناعة ويساهم في محاربة الفقر وتقليل انبعاثات الكربون وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن شبكة البنية التحتية للغاز في نيجيريا لديها القدرة على نقل حوالي 6.9 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز لدعم توليد الطاقة.

ويعد خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي أحد المشاريع الرئيسية التي تربط البلدين عبر عدة دول في غرب إفريقيا.

ووصلت الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم لمرحلة متقدمة وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في الأشهر الأخيرة تتعلق الأولى بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.

ووقعت مذكرتان أخريان بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى.

كما أبرمت خمس مذكرات تفاهم ثلاثية على التوالي بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى.

ونبع هذا المشروع الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، من رؤية بعيدة النظر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بوهاري. ويتوقع أن يعبر بلدان غرب إفريقيا من نيجيريا الى بنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب حيث سيتم توصيله بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

وعلاوة على هذا المسار سيمكن الخط من تزويد الدول غير الساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي من جاجياتها من الغاز الطبيعي.

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‫10 تعليقات

  2. اللهم احفظ واشفي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وادام وجوده في القارة السمراء ..

  3. رغم الغاز النيجيري فإن المغرب لن ولم يستفيد منه لان هناك لوبيات كبرى تعرقل تنمية البلاد…

  4. الغاز النيجيري سيفتح للمغرب افاق كبيرة منها تزويد السوق الوطنية بما يكفي من الغاز النيجيري ومنها تصديره الى اوروبا ..

  9. مشروع سيخرج المغرب من أزمة الغاز ويجعله أكبر مستثمر فيه في منطقة شمال افريقيا..

  10. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده سيصبح المغرب مصدر للغاز ..

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